Sportverenigingen krijgen tijdelijk onderdak in... oude brandweerkazerne van Lennik Grote vernieuwingsprojecten aan site Jo Baetens starten in najaar Michiel Elinckx

25 juli 2019

15u44 6 Lennik De Lennikse judoclub en tafeltennisvereniging zullen enkele maanden vertoeven in de oude brandweerkazerne van Lennik. In het najaar staat de renovatie van de feestzaal van Jo Baetens op het programma. Ook het langverwachte skatepark komt er binnenkort.

Het worden drukke tijden aan sportsite Jo Baetens. In het najaar staan twee grote projecten op het programma. Eerst en vooral wordt de feestzaal van Jo Baetens volledig gerenoveerd. De cafetaria verhuist naar de achterkant van het gebouw. Aansluitend wordt er een feest- en omnisportzaal gebouwd, samen goed voor 474 zitplaatsen. Het nieuwe gedeelte van de sporthal wordt ook uitgebreid. Met een gloednieuwe keuken moet het dé locatie worden voor de evenementen van de lokale verenigingen. Het gemeentebestuur voorziet een budget van 1,5 miljoen euro. Tijdens de grootschalige renovatie zullen enkele sportverenigingen een andere thuisbasis krijgen.

Tijdelijke oplossing

“De tafeltennisvereniging en Lennikse judoclub verhuizen tijdelijk naar de oude brandweerkazerne van Lennik, die sinds eind juni leeg staat”, vertelt schepen van Vrije Tijd Johan Limbourg (Open Vld). “Als de renovatie van de sporthal achter de rug is, keren de sportverenigingen natuurlijk terug. Het is een ideale oplossing voor die verenigingen. Over de toekomst van de brandweerkazerne kunnen we niet veel meer zeggen. Het is een ideaal gebouw om de administratieve diensten onder te brengen. Maar momenteel zitten we nog in een denkfase. Het gebouw is, met zijn centrale ligging, erg interessant. Nu de brandweer naar Eizeringen is verhuisd, moet er natuurlijk nagedacht worden over de toekomst. De uitvoering zal er pas zijn voor de volgende legislatuur.”

Skatepark én renovatie feestzaal

Achter de site Jo Baetens worden er in het najaar ook werken uitgevoerd. “In oktober starten de bouw van het nieuwe skatepark”, vertelt Limbourg. “Die komt er op de plaats van het voetbalveld, dat op zijn beurt naar de achterkant van de site zal verhuizen. Samen met drie skaters zaten we rond tafel om alles uit te tekenen. Dit zal natuurlijk een extra troef zijn voor onze gemeente.” Naast het nieuwe skatepark komt er ook een speelbos. Het gemeentebestuur organiseerde al denkoefeningen, onder meer met kinderen. Daar zal pas de komende jaren schot in de zaak komen. Vorig jaar investeerde het college al 50.000 euro in de vernieuwing van de tennisterreinen. “De werken zullen gelijktijdig gebeuren, maar passanten krijgen altijd een doorgang. Tegen komende zomer zal de site van Jo Baetens al een grondige facelift achter de rug hebben.”