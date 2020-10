Sportraad van vzw Levenslust organiseert alternatief voor jaarlijkse wandel- en MTB tocht Amber Gys

09 oktober 2020

15u20 1 Lennik Tijdens de maand oktober organiseert de Sportraad van vzw Levenslust z’n jaarlijkse Wandel- en MTB tocht. Deze moest door de huidige situatie echter sterk worden aangepast. Aan de hand van drie verschillende initiatieven kan men de organisatie toch nog steunen.

Door de coronacrisis kan de Sportraad van vzw Levenslust geen Wandel- en MTB tocht organiseren op en rond hun domein. “We kunnen geen enkel risico nemen en moeten denken aan de veiligheid van onze deelnemers en onze helpende handen”, klinkt het in een mededeling. “Zoals jullie weten, gebruiken we de opbrengst van ons jaarlijks evenement om de sportkosten van onze kinderen, jongeren en groepen te financieren. Bij de start van dit schooljaar werden al een paar inschrijvingsgelden van sportclubs betaald en kochten we sportmateriaal voor de leefgroepen aan.” Om het project toch nog te kunnen steunen, hebben ze een coronaproof alternatief uitgewerkt.

Drie alternatieven

Het eerste alternatief bestaat uit een vrije bijdrage van minstens 2.50 euro per persoon. De organisatie biedt hiervoor een wandeling of MTB route aan in één van de voorgestelde regio’s. Er kan bij de wandelingen gekozen worden tussen 7, 14 of 21 kilometer. De MTB route zal zo’n 30 kilometer zijn. Het tweede initiatief bestaat uit een tombola van 10 euro. Op de Facebookpagina staat een foto van een box met ballen, de vraag is hoeveel er precies inzitten. De winnaar kan een fiets van Bike Center Peter in Roosdaal in de wacht slepen. De telling van de ballen gebeurt op vrijdag 30 oktober.

Tot slot bieden ze ook de mogelijkheid aan om een volwaardige sponsoring te doen van minimaal 40 euro. Meer informatie over de inschrijvingen is te vinden op de Facebookpagina van Sportraad Levenslust.