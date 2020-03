Speeltijd in politiezone Pajottenland is voorbij: corona-inbreuken worden onmiddellijk beboet Tom Vierendeels

31 maart 2020

17u46 68 Lennik De politiezone Pajottenland laat weten extra te zullen controleren op het naleven van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Er zal ook onmiddellijk geverbaliseerd worden in geval van een overtreding.

“We zullen vanaf nu extra controles uitvoeren op het naleven van de maatregelen”, laat de zone weten. “Waar we de voorbije dagen soms ook nog sensibiliserend en informerend hebben opgetreden, zullen we voortaan onmiddellijk verbaliseren. Er zal intensief gecontroleerd worden om te zien of verplaatsingen wel essentieel zijn en of het samenscholingsverbod wordt nageleefd. Verplaatsingen met de auto naar bijvoorbeeld parken om te gaan wandelen of joggen zijn niet essentieel. We zullen zeer herkenbaar optreden, maar vragen aandacht voor mogelijke nepagenten die valse controles uitvoeren.”