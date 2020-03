Snackbar H Kebab opent de deuren ondanks coronamaatregelen: “Maar enkel afhalen is mogelijk”

Amber Gys

27 maart 2020

16u03 0 Lennik Op de Markt van Lennik opende vrijdagmiddag snackbar H Kebab hun deuren. Door de vele positieve reacties besloten ze om de zaak dan toch te openen ondanks de strenge coronamaatregelen.

Na maandenlange verbouwingswerken en heel veel onduidelijkheid opent de snackbar H Kebab toch de deuren op de Markt van Lennik. “Het is een grote vraag van de inwoners”, verduidelijkt zaakvoerder Selcuk Turkmën. De opening van de zaak stond al een hele tijd in de agenda gepland in maart, maar door de coronamaatregelen ontstond daar toch wel heel wat onduidelijkheid over.

Er werd lang nagedacht of het wel mogelijk was om de zaak al dan niet te openen. “Door de onduidelijke richtlijnen begonnen we zelf te twijfelen of we wel mochten openen. We konden niet goed inschatten of we dan met een afhaalsysteem zouden werken of niet.” Na veel wikken en wegen besloot de zaak om dan toch open te gaan. “De overvloed aan positieve reacties op onze Facebookpagina gaf de doorslag. De mening van de bevolking werd ons duidelijk, ze hebben zelf laten weten dat ze meteen willen langskomen zodat ze ons kunnen steunen.”

Afhaalsysteem

H Kebab opende vrijdagnamiddag de deuren maar ze doen momenteel enkel afhaalbestellingen. “Leveren doen we nog niet aangezien we nog maar net open zijn. Ter plaatse eten kan ook nog niet want dat is strikt verboden. We hebben wel een ruimte voorzien waar de klanten in de toekomst kunnen zitten”, verduidelijkt Selcuk. “De klanten moeten telefonisch bestellen. We zijn druk bezig aan een website waar men in de toekomst ook bestellingen kan plaatsen, maar door het coronavirus zal dat vertraging oplopen.”

Eerbetoon aan overleden zoon

Het is voor zaakvoerder Selcuk niet zijn eerste zaak, hij heeft al heel wat ervaring in de horecasector. “Er werd al een soortgelijk project opgesteld in Geraardsbergen (Best Grill), maar door meerdere inbraken zakte de moed in mijn schoenen en besloot ik er daar mee te stoppen.” Selcuk baatte ook al een snackbar uit aan het station in Ninove (Nino Grill), waar hij ook noodgedwongen moest stoppen.

Mijn zoon Hulusi van 17 jaar is vorig jaar overleden aan een ziekte die hij niet de baas kon Selcuk Turkmën

De reden achter de opening van de nieuwe zaak in Lennik heeft eerder een emotionele reden. “Het was altijd mijn droom om een kebabzaak te openen om die later te kunnen doorgeven aan mijn oudste zoon.” Selcuk wordt even emotioneel. “Mijn zoon Hulusi van 17 jaar is vorig jaar overleden aan een ziekte die hij niet de baas kon, een soort kanker”, zegt Selcuk zelf. Als eerbetoon aan hem koos hij voor de naam ‘H Kebab’, de H komt van de naam van zijn overleden zoon. “Het gsm-nummer waar de klanten op kunnen bestellen, is ook het nummer van zijn abonnement.”

Kapsalon

Er werd ook duidelijk dat ‘kapsalon’ bij een kebabzaak niet echt dient om haren te knippen. “Een kapsalon is de naam van één van de bekendste specialiteiten. Het is een bakje met frieten, kebabvlees, saus, gesmolten kaas en groenten bovenop.” Nog één van de specialiteiten is Köfte, een soort gehakt.

Bestellingen bij H Kebab kunnen gebeuren via 0470/71.00.32 en binnenkort via de website. De menukaart kan je terugvinden via de Facebookpagina op www.facebook.com/hkebab.turkmen. De snackbar is elke dag geopend van 11 tot 23 uur en in het weekend van 12 tot 1 uur.