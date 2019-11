Skaters van Concrete Dreams bouwen skatepark achter de Lennikse sporthal Tom Vierendeels

08 november 2019

18u07 2 Lennik Enkele skaters zijn volop aan de slag met de bouw van een skatepark achter de sporthal Jo Baetens. Een mix van verschillende skatestijlen zal er beoefend kunnen worden. Het grootste deel van de werken moet over een tweetal weken afgerond zijn, maar skateklaar zal het park pas begin december zijn.

Concrete Dreams van Bruno Van Wilderode is sinds een drietal weken bezig met de bouw van het skatepark. Hij is net zoals iedereen van het team een skater. “Bij Concrete Dreams voelen we ons vooral artiesten en kunstenaars”, zegt Bruno. “We willen niet echt onder de noemer van ‘den bouw’ gebracht worden, al volgen we uiteraard wel de regels uit die sector.” Hij heeft zelf ook heel wat ervaring. “Zestien jaar ben ik hiermee bezig”, zegt hij. “De eerste jaren werkte ik wel als freelancer en zat ik in Duitsland en Frankrijk, maar ook in ‘the States’ en in Zuid-Amerika. Concrete Dreams bestaat intussen een tiental jaar.” Na Lennik begint hij met zijn team in Gent aan een van de grootste skateparken van Europa.

Skaters uit de buurt

“Hier in Lennik combineren we twee stijlen: street en bowl”, luidt het. “Dat is ideaal voor beginners, maar ook gevorderden zullen zich kunnen uitleven. Het zal in ieder geval plezant worden.” Elk project begint met een tekening. “Meestal krijgen we bij de aanbesteding wel al enkele richtlijnen mee op basis van bevragingen bij de lokale skaters”, gaat Van Wilderode verder. “Maar nadien zit ik ook nog altijd eens samen met die skaters om tot een definitief ontwerp te komen. Ik moet wel zeggen dat we met Lennik een heel goede samenwerking hebben.”

In zijn team zitten ook enkele skaters uit de buurt. “Er zijn nu enkele jongens uit Dilbeek aan het werk, die we leerden kennen bij de aanleg van het skatepark in hun gemeente”, klinkt het. “Dat zien we overal wel wat gebeuren en dat is goed. Er zitten hier in regio nog enkele projecten in de pijplijn en dan is het goed om met een ploeg te werken die uit de gemeente zelf of de regio komt.”

Barbecue

Momenteel worden de verschillende modules gemetst en gegoten. Nadien kunnen de vlakke vloeren aangelegd worden. “Iedereen die hier werkt, is voor meer dan honderd procent gemotiveerd”, weet Bruno. “We kijken ook altijd enorm uit naar het einde. Dan steken we de barbecue aan en testen we het park zelf.” Maar dat zal dus pas binnen een kleine maand zijn.