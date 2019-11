Sir Kwinten scoort opnieuw in Gault&Millau, Ferment is nieuwkomer en August Wijnbar bevestigt Tom Vierendeels

04 november 2019

17u50 4 Lennik Het Lennikse centrum lijkt - afgaand op de nieuwe gids van Gault&Millau - een culinair paradijs te worden. Drie horecazaken aan de Markt werden opgenomen in de lijst: August Wijnbar, Ferment en Sir Kwinten. Bij die laatste haalde chef-kok Glenn Verhasselt de titel van Jonge Topchef van Vlaanderen. Ferment is een nieuwkomer en August bevestigt de score van vorig jaar.

De hoogste notering is weggelegd voor restaurant Sir Kwinten van de familie Dehandschutter. Niet alleen haalt de zaak als enige stijger in onze regio een puike zestien op twintig waarmee ze ‘New on the Top’ zijn, maar daarnaast werd chef-kok Glenn Verhasselt geprezen met de titel ‘De Jonge Topchef van Vlaanderen 2020'. “De stijging bevestigt dat we op een goede manier bezig zijn”, valt bij een fiere Yanick Dehandschutter te horen, zelf Sommelier van het jaar 2015. “Het is duidelijk dat Glenn laat zien dat hij de keuken volledig onder de knie heeft. Op heel korte tijd maakte hij een hele evolutie als chef. En hij is nog maar 28 jaar. Op het podium kreeg hij ook te horen dat hij enorm matuur kookt voor zijn leeftijd. Hij creëerde intussen ook zijn eigen stijl.”

Een geheim voor het stijgende succes? “De combinatie van zowel de gerechten als de wijn”, knikt Yanick. “Tegenwoordig mag je u niet meer vastpinnen aan maar een van de twee. Daarnaast werken ik en Glenn ook al enkele jaren samen en die combinatie matcht echt bij Sir Kwinten. We voelen elkaar nu goed aan en kunnen zo de juiste combinaties brengen.”

Ferment, toegankelijke nieuwkomer met 12/20

Ferment, nog geen jaar open en een ander geesteskind van de familie Dehandschutter, krijgt ook een plek in de gids. De zaak haalt de score van twaalf op twintig “We willen daar vooral toegankelijke gastronomie aanbieden”, weet Yanick. “Niet te exclusief, maar wel zeer kwalitatief. Je kan er iets drinken en genieten van fijne charcuterie. Het is een mooie aanvulling op Sir Kwinten, waar we ook topgastronomie bewust aan scherpe prijzen aanbieden.”

Opnieuw 13/20 voor August Wijnbar

Aan de overkant van de straat is August Wijnbar te vinden dat met 13/20 dezelfde score als vorig jaar haalt. “Vorig jaar kreeg de zaak een half jaar na de opening als eerste notering meteen een dertien”, zegt chef-kok Sam Verstuyf (29) en sinds 1 oktober ook eigenaar. “Dus uiteraard zijn we tevreden, al hoopten we misschien wel een half puntje meer te halen. Maar dat is misschien iets voor volgend jaar en dus ook een motivatie om onszelf te blijven verbeteren.” Waarom de jonge zaak twee keer op rij een mooie score haalt? “Enerzijds is er een wijnwinkel aan onze zaak gekoppeld waar klanten de gedronken wijnen aan een voordelig tarief kunnen kopen”, vertelt Verstuyf. “Daarnaast hebben we ervaring met de wereldkeuken en elke gang, of het er nu drie, vier, vijf of zes zijn, komt van een andere plaats. Tot slot is er ook aandacht voor kunst. In ieder geval moet een zaak zich blijven vernieuwen en zijn nieuwe concepten en ideeën altijd nodig. Dat lukt, zeker met ons enorm jong team: de jongste persoon na mij is 24 jaar.”

Naast Ferment zijn ook De Pastorie (Alsemberg), De Kapblok (Asse) en Dôme (Sint-Genesius-Rode) nieuwkomers in de gids. Zij halen allen 12 op 20. Terborght uit Huizingen haalt opnieuw zestien op twintig. Sir Kwinten en Terborght worden gevolgd door Michel (Groot-Bijgaarden) en Brasserie Julie met beiden vijftien punten.