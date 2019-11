Sir Kwinten haalt eerste Michelinster binnen

Erik De Troyer & Tom Vierendeels

18 november 2019

13u52 0

Lennik sleepte zopas een Michelinster in de wacht. Restaurant Sir Kwinten op de Lennikse Markt viel zopas in de prijzen tijdens de uitreiking van de sterren in Flanders Expo in Gent. Chef-kok Glenn Verhasselt mocht de prijs in ontvangst nemen.

Later meer.