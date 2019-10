Schattig of monsterachtig? Tiffany zet de kleinste inwoners op foto met macrolens Tom Vierendeels

24 oktober 2019

17u40 8 Lennik Tiffany Heymans (31) uit Vlezenbeek en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei brengen een fotoboek uit waarin de kleinste inwoners van onze regio in beeld gebracht worden. Onder andere spinnen, kevers en bijen brengt Tiffany sinds enkele jaren met haar macrolens in beeld. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Een spin in de buurt? Velen zullen een schoen bovenhalen om het dier naar het hiernamaals te sturen, maar Tiffany niet. Sinds drie jaar gaat ze in heel Vlaanderen op jacht naar de beestjes en met haar macrolens slaagt ze erin om de achtpotigen zeer schattig weer te geven. Ook kevers, spinnen, vlinders, bijen enzovoort ontsnappen niet aan haar aandacht. Bij een macrolens ligt de focusafstand veel lager waardoor je zeer dicht bij een onderwerp een foto kan maken, vaak met een enorm gedetailleerd beeld als resultaat. “Soms kruip ik rond aan bermen of aan hagen in voortuinen om een diertje op foto te zetten”, zegt ze. “Mensen komen dan al eens met argwaan poolshoogte nemen, maar dan leg ik uit wat ik aan het doen ben. Wanneer ik dan de foto toon zijn ze vaak verbaasd wat er allemaal in hun haag leeft.”

Gedrevenheid

Drie jaar geleden begon de verpleegkundige met haar hobby. “Mijn zoontje wilde tijdens een wandeling dat ik een foto maakte van een bij op een bloem”, zegt ze. “Ik waagde het erop en op mijn computer was ik na het uitvergroten stomverbaasd over hoe de bij eruit zag.” Ze raakte volledig begeesterd en doorzocht het internet voor meer informatie waardoor ze in contact kwam met macrofotografie. “Ik kocht de nodige apparatuur en intussen heb ik ook een speciale kap voor flits van iemand uit Singapore”, legt ze uit. “Ik werd ook lid van Natuurfotografen Pajottenland (NFP) waar ik ook veel bijleerde.” Ze lanceerde ook de Facebookpagina Macrotasia waar ze haar beste beelden deelt met de wereld.

Al twee jaar is ze in ons land op zoek naar de lentevuurspin, helaas zonder resultaat. “Maar bij die zoektocht kwam ik wel uit op de Zodarion Italicum, de mierjagerspin”, zegt ze. “In heel Europa werd ze nog maar vijf keer waargenomen, waaronder twee keer in België. Ik ben de enige in Europa die er een duidelijke foto van heeft.”

Fotoboek

In samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei brengt ze nu een fotoboek uit met daarin negentig foto’s op A4-formaat. De diertjes in het boek zijn voornamelijk gespot in de Wolfsputten (Dilbeek), Zuunbeekvallei (Sint-Pieters-Leeuw), domeinen Gaasbeek en Groenenberg, de Kesterheide (Gooik) en inTer Rijst (Pepingen). Het boek kost veertig euro en een bestelling van minstens honderd exemplaren is nodig. Bestellen kan via macrotasia.be. Per verkocht boek gaat er twee euro naar Natuurpunt en twee euro naar Sing2Help. Die laatste schenkt het geld aan ‘Overstem kanker’, een koor voor mensen die door een ziekte hun stembanden verloren. Het boek zal vanaf halfweg december beschikbaar zijn.