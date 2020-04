Rode Kruis Lennik-Gooik vraagt mensen om te blijven bloedgeven Amber Gys

20 april 2020

13u15 0 Lennik Ondanks de coronacrisis blijft er een hoge nood aan donorbloed. Daarom gaat de bloedafname in Gooik en Lennik gewoon door op het afgesproken tijdstip.

Op het grondgebied van de afdeling Rode Kruis Lennik-Gooik afdeling gaan er maar 2 van de 5 bloedafnames door, waaronder die in Gooik op maandag 27 april en in Sint Kwintens Lennik op vrijdag 8 mei. Deze bloedafname zal er een beetje anders uitzien dan normaal want alle nodige voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd. “Bloed geven is nog steeds mogelijk en moet dat ook altijd blijven om de bloedvoorraad op peil te houden”, aldus Linda De Schutter. “Als je ziek bent, blijf je toch het beste thuis. Helaas is er ook geen gezellige koffieklets na het bloed geven, wij voorzien wel een (afhaal)hapje en drankje.”