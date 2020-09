Rode Kruis Lennik-Gooik rekent op de steun van hun inwoners om te kunnen blijven helpen in de buurt Amber Gys

17 september 2020

14u47 0 Lennik In september gaat de lokale steunactie van Rode Kruis-Lennik-Gooik van start. Het wordt een campagne waarbij de organisatie per brief om financiële steun vraagt bij de inwoners om te kunnen blijven helpen in de buurt. Door de tegenvallende resultaten van de afgelopen stickeractie is deze campagne dit jaar extra belangrijk voor de lokale Rode Kruisafdeling.

Begin maart brak de coronacrisis uit in ons land en de impact daarvan op onze samenleving was en is niet te onderschatten. Ook voor de Rode Kruisafdeling van Lennik-Gooik zijn de gevolgen van deze gezondheidscrisis groot. Doordat de stickeractie dit jaar niet kon doorgaan zoals gepland, liep de organisatie heel wat inkomsten mis. “Normaal gezien is de jaarlijkse stickeractie onze belangrijkste bron van inkomsten. Dit jaar waren de inkomsten dus een pak minder, en daarom zetten we nu alles op alles voor onze Lokale steunactie”, zegt Anne Abeels, voorzitter van de plaatselijke afdeling.

De afdeling hoopt voor deze campagne te kunnen rekenen op de steun van alle inwoners. Zij krijgen binnenkort allemaal een brief in de bus, waarmee hen gevraagd wordt de afdeling financieel te steunen. Zo kan een deel van de verloren inkomsten goedgemaakt worden en kan de afdeling ook in de toekomst blijven helpen in de buurt. Het was voor het eerst in bijna 60 jaar dat de lokale Rode Kruisvrijwilligers geen stickers konden verkopen wegens de toen geldende coronamaatregelen. Rode Kruis Lennik-Gooik telt ondertussen 50 actieve vrijwilligers.