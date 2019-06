Rioleringswerken in Gustaaf Van der Steenstraat: straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer Michiel Elinckx

13 juni 2019

12u18 5 Lennik Vanaf maandag 17 juni tot 12 juli worden rioleringswerken uitgevoerd op de Gustaaf Van der Steenstraat, ter hoogte van huisnummer 140.

De straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, maar bewoners en handelaars blijven steeds bereikbaar. De gemeente Lennik voorziet een omleiding in beide richtingen via de Alfred Algoetstraat, Brusselsestraat, Gaasbeeksestraat, Winkelstraat en Donkerstraat. Tijdens de doortocht van de Tour de France zal de aannemer zorgen dat de werfzone tijdelijk berijdbaar is. Het einde van de werken is voorzien op 12 juli, onder voorbehoud van weersomstandigheden.