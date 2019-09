RESTO. Ferment (Lennik) **** Michiel Elinckx

11 september 2019

11u18 0 Lennik Hip, modern én gerechten met liefde klaargemaakt. Een half jaar na de opening van Ferment lijkt de zaak al zijn vaste stekje ingenomen te hebben. Lennik heeft er een paradepaardje bij.

Ferment is het derde project van de familie Dehandschutter, gekend van onder meer Sir Kwinten en Krekelhof. Midden februari gingen de deuren open van de trendy zaak. Het concept? Een mix van een café en de betere brasserie. Bij binnenkomst merk je meteen dat Ferment bruist. Geen saai interieur, maar moderne meubelen mét tientallen TL-lampen die boven de tafels hangen. Het is maandagavond, maar de zaak zit goedgevuld. Dat is meestal een goed signaal.

Pajotse pastis

We worden meteen hartelijk verwelkomd en naar onze tafel begeleid. Wie gewoon iets wil drinken, kan dat op het - verwarmd - terras of in de kelder, waar een gezellig café is ingericht. Als opener neem ik een Perfect Day Pastis (9 euro), ook wel gekend als de eerste en enige Pajotse pastis. Als je het vergelijkt met de doordeweekse Ricard, kom je toch uit op een groot kwaliteitsverschil. De Pajotse pastis is zacht van smaak en hoeft amper verdund te worden met water.

Voorgerecht

Wat ons meteen opvalt bij de kaart? Ferment speelt de grote Pajotse troeven fantastisch uit. Het beste van het Pajottenland kan je hier vinden. Van geuzes en streekbieren tot de plaatselijke gin. Geen voorgerecht bij Ferment, wél fingerfood. We kiezen voor een selectie Italiaanse charcuterie (24 euro) en de Pajotse plattekaas (6 euro). De Italiaanse charcuterie is enorm uitgebreid. Salami, Italiaanse ham, ... alle klassiekers liggen op het uitgebreide bord. De kwaliteit is top, de selectie is gemaakt door een kenner. Ook de platte kaas, vergezeld met wat crackers, gaat vlotjes binnen. Het zijn geen culinaire hoogstandjes, maar je krijgt waar voor je geld.

Hoofdgerecht

Dan schakelen we meteen over naar de hoofdgerecht. Mijn tafelgenote kiest voor een suggestie: een ribstuk ‘Duke of Berkshire’ met blackwell piccalilly (23 euro). In deze reeks passeerde dit gerecht al eerder eens de revue, maar deze versie scheert toch hoge toppen. De blackwellsaus is zacht van smaak en vormt een heerlijke aanvulling bij het malse vlees. Wat is dit een bord om van te smullen!

Ik kies dan weer voor een caesar salad (17,50 euro), de klassieker der slaatjes. Als het bord op tafel wordt gezet, zie je ook hier dat Ferment het gerecht naar een hoger niveau brengt. Zeer verzorgd gepresenteerd - bijna een kunstwerkje. De kip is mals en sappig, de Parmezaanse kaas is niet té overheersend en de bijbehorende vinaigrette maakt het geheel lekker fris.

Dessert

Het dessert is een ode aan de Vlaamse keuken. Mijn tafelgenote kiest voor rijstpap (6 euro), ik voor een crème brûlée (7 euro). Het is natuurlijk een koud kunstje om dit te maken volgens de regels van de kunst. Beide dessert zijn zonder meer lekker en een goede afsluiter van een mooie avond. Leuk detail? De gouden lepeltjes die we erbij krijgen.

Conclusie

Ferment heeft op een half jaar de harten van het publiek veroverd. En ook ons hebben ze volledig overtuigd. Je moet niet altijd naar Gent of Antwerpen gaan voor een trendy eetplek. In het pittoreske Lennik kunnen ze het misschien zelfs beter.

Eten: 8,5/10 - Comfort: 9/10 - Bediening: 8/10

Voorgerecht: 6-24 euro

Hoofdgerecht: 17 euro - 25 euro

Dessert: 6-8 euro

Adres

Alfred Algoetstraat 1, 1750 Lennik

Tel. 02 582 82 82

Openingsuren

Donderdag: 15 uur - 00.00 uur

Vrijdag en zaterdag: 15 uur - 01.00 uur

Zondag en maandag: 15 uur - 00.00 uur

Dinsdag en woensdag gesloten