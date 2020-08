Restauratie triomfboog in kasteelpark is voltooid Amber Gys

13 augustus 2020

14u06 0 Lennik De restauratie van de monumentale neoklassieke triomfboog, een van de meest indrukwekkende bouwwerken in het kasteelpark van Gaasbeek, is voltooid. Dit najaar volgt de voltooiing van de restauratiewerken aan de Sint-Gertrudiskapel. Vervolgens is het de beurt aan het kasteel zelf.

De eerste steen van de triomfboog werd al gelegd in 1805, maar de constructie verliep moeizaam. Pas in 1813 werden de werken voltooid. De triomfboog werd zeer waarschijnlijk ontworpen door François-Joseph Janssens, een Brussels neoklassiek beeldhouwer die ook heel wat, ondertussen verdwenen, tuinbeelden voor het kasteelpark ontwierp. Door sterke gelijkenissen met de Romeinse triomfboog in het Spaanse Berà wordt vermoed dat deze in Gaasbeek als model diende. De plaatsing van de triomfboog in Gaasbeek creëert een prachtige zichtlijn in het park, over de spiegelvijver heen.

Herstelwerken

Een eerste fase van de herstelwerken vond plaats in 1935, toen grote delen van het metselwerk vervangen werden door machinesteen. Tijdens de voorbije decennia raakte de boog overwoekerd door klimop, waardoor hij het uitzicht van een pittoreske ruïne kreeg. Helaas werden de bakstenen hierdoor aangetast en de stabiliteit verminderd, zodat een uitgebreide restauratie niet langer uitgesteld mocht worden.

De klimop werd verwijderd, het metselwerk van de boog werd grondig aangepakt en de volledige buitenoppervlakte van de boog werd gerestaureerd. Waar nodig werden beschadigde bakstenen vervangen en de constructie werd opnieuw gevoegd. Na het Barokpaviljoen met zijn stucplafond zijn nu ook de werken aan de triomfboog voltooid. Het kasteelpark is gratis toegankelijk en dagelijks geopend. Het Kasteel van Gaasbeek is nog geopend tot en met zondag 30 augustus, daarna sluiten de poorten voor een grote restauratiecampagne om ze pas in 2023 opnieuw te openen. Het parkdomein en de Museumtuin blijven toegankelijk voor bezoekers.