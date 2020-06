Restauratie Barokke gebouwen in Gaasbeek lopen dit najaar ten einde Amber Gys

29 juni 2020

15u45 2 Lennik In Gaasbeek is men enkele maanden geleden begonnen met de restauratie van enkele gebouwen in Barokstijl. Deze restauraties zouden dit najaar ten einde lopen en de gebouwen zullen later opengesteld worden voor het brede publiek.

Het Barokpaviljoen, stucplafond en omliggende trappenpartij werden vorig jaar gerestaureerd en kregen daarvoor de Hans Vredeman de Vriesprijs - Louise Vanden Bulckefonds van de Koning Boudewijnstichting. De barokke Sint-Gertrudiskapel werd rond 1625 gebouwd en de restauratie hiervan is volop bezig. Dit najaar zou de restauratie van dat gebouw klaar moeten zijn. In het kader van de restauratie van de kapel wordt het grote roosvenster boven het inkomportaal vervangen door een nieuw glasraam. Binnenin wordt de kapel gekenmerkt door vier balkons, waardoor het mogelijk zal zijn er in de nabije toekomst ook te experimenteren met muziek of te gebruiken als trouwlocatie. In een latere fase is het dan ook de bedoeling dat de gebouwen worden opgesteld voor het publiek en volledig toegankelijk zijn.