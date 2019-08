Regionaal Landschap wil elektrisch autodelen promoten en stuurt gezin... naar Zweden Michiel Elinckx

02 augustus 2019

16u49 3 Lennik Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei wil zijn project testrijders promoten door een gezin naar het Zweedse Mälmo te laten rijden met een elektrische deelauto.

Kris De Greef uit Beersel is de gelukkige. Hij gaat samen met zijn gezin naar het Zweedse Mälmo. “De vooroordelen over elektrische wagens zijn nog heel groot en met deze reis wil ik deze helpen ontkrachten”, zegt Kris. “Het gebrek aan laadpalen is hiervan wel de grootste fabel. In Nederland staan er al 270 snelladers en op de belangrijkste autosnelwegen in Europa heb je snelladers om de 80 kilometer. We rijden al meer dan 3 jaar elektrisch en omdat we nooit grote afstanden afleggen, zijn er alleen maar voordelen. Zo hebben elektrische wagens zo goed als geen onderhoud nodig, want ze hebben geen oliefilters, uitlaten of cilinders. Onze eigen elektrische wagen is een ouder model met een beperkter bereik, daarom zijn we blij dat we voor onze lange reis kunnen rijden met de deelwagen van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, want die heeft een groter rijbereik.”

Ervaringen delen

Kris gaat tijdens zijn reis geregeld een update en berichten plaatsen op de Facebookpagina. Hij zal zijn ervaringen delen over de elektrische deelwagen, maar ook berichten over het landschap en de omgang met duurzame energie.