Proces-Van Ginderdeuren vindt plaats op 6 februari WHW

26 september 2019

14u32 1 Lennik Voormalig schepen Filip Van Ginderdeuren verschijnt op 6 februari voor de correctionele rechtbank. Niet minder dan 46 feiten worden hem ten laste gelegd, allen met betrekking op zijn functie als advocaat. Een gepensioneerde rijkswachter zal zich als medebeklaagde moeten verantwoorden voor twee feiten.

Het dossier werd vandaag ingeleid. Het dossier zelf zal op 6 februari behandeld worden. De voormalige schepen zal zich voor een waslijst aan aantijgingen moeten verantwoorden. De raadkamer verwees hem op 11 juni door voor 27 feiten van verduistering, 5 feiten van valsheid, 11 feiten van oplichting, voor misbruik van de zwakke toestand van één persoon en voor 2 feiten van aanmatiging van de titel van advocaat nadat hij al geschrapt was van de Tableau.

Voorschotten voor niets

Van Ginderdeuren werd een eerste keer gearresteerd op 11 maart 2015 op verdenking van valsheid in geschriften en verduistering. Hij zat twee maanden in voorhechtenis in de gevangenis van Vorst. Kort na zijn arrestatie verklaarden twee gedupeerden in onze krant nog dat ze voorschotten aan Van Ginderdeuren betaalden om zaken in orde te brengen, maar uiteindelijk gebeurde er niets. De feiten zou hij onder meer gepleegd hebben als bewindvoerder. Zelf zei hij altijd recht in zijn schoenen te staan. “Als die zaak groot genoeg was, dan had de rechter mij al lang veroordeeld”, liet hij zich nog ontvallen. “Ik heb het dossier zelf uitgeplozen en trek daar één conclusie uit: de liberale kopstukken wilden mij weg uit het schepencollege.” Dat laatste is een standpunt waar hij aan vasthield.

Een jaar later stond de politie opnieuw aan de deur. Opnieuw werd hij opgepakt en voor bijna drie weken overgebracht naar de gevangenis van Vorst. Hij mocht door het lopende onderzoek geen advocaat meer zijn. Volgens het parket oefende hij die functie toch weer uit. Daarom moet hij voor twee feiten hiervan terechtstaan.