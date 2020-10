Praktijk-bijscholingen voor zorgkundigen gaan veilig door bij Pajottenlands Centrum in Lennik Amber Gys

13 oktober 2020

17u27 0

Bijscholen in het Pajottenlands Centrum langs de Albert Vanderkelenstraat in Lennik gebeuren regelmatig. Steeds onder begeleiding van een professional. “Voor onze zorgkundigen hielden we begin oktober een bijscholing rugschool”, zegt Ann Denie van thuiszorgorganisatie Pajottenlands Centrum. “Het is een praktische vorming met praktijkoefeningen, hiervoor moeten er in de huidige omstandigheden wel meer veiligheidsregels in acht genomen worden. Dit zijn dan dingen zoals handgel, mondmaskers en afstand houden tussen de deelnemers onderling en de gespecialiseerde lesgever van Viac vzw. Kwaliteit van de werking is een blijvend aandachtspunt, ook voor de gezondheid van de eigen medewerkers bij het Pajottenlands Centrum.”