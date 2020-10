Politiezone Pajottenland flitst 159 bestuurders tijdens flitsmarathon Tom Vierendeels

09 oktober 2020

02u32 0 Lennik Ondanks de actie was aangekondigd hebben nog altijd 159 bestuurders zich tijdens de flitsmarathon bezondigd aan te snel rijden. De lokale politiezone Pajottenland controle op negen verschillende locaties op het grondgebied.

Zowel de lokale als federale politiediensten in ons land hielden op woensdag 7 oktober een nieuwe flitsmarathon van 24 uur lang. Ook de lokale politiezone Pajottenland nam deel aan de actie en stelde de anonieme flitswagen op langs negen wegen Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne, Bever en Pepingen. In totaal werden 3.446 auto’s gecontroleerd op hun snelheid. In totaal reden 159 bestuurders te snel. Zij mogen zich eerstdaags aan een proces-verbaal verwachten. Eén chauffeur mag het voor de politierechter gaan uitleggen aangezien hij aan 87 kilometer per uur geflitst werd binnen de bebouwde kom in Oetingen.

De politie schreef tijdens de actie ook nog twee andere processen-verbaal uit: eentje voor een lading die niet was vastgemaakt en één voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.

