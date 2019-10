Politierechter boos op advocate die opschorting vraagt voor hardrijder die 97 per uur reed in bebouwde kom: “We zijn goed bezig als dat geen straf meer waard is” Bart Kerckhoven

30 oktober 2019

Politierechter Johan Van Laethem fronste de wenkbrauwen toen hij een advocate voor zich kreeg die de opschorting van straf vroeg voor haar cliënt. P.D. werd op 22 november vorig jaar geflitst met 97 kilometer per uur in de bebouwde kom op de Gustaaf Van der Steenstraat in Lennik. “Mijn cliënt heeft zijn rijbewijs al 52 jaar en is nog nooit veroordeeld. Daarom vinden we dat er toch mild mag geoordeeld worden en dat dit misschien geen straf verdient.”

Uw cliënt reed met zijn Porsche Boxster 97 kilometer per uur en werd geflitst in een bocht waar een bushalte staat... Denkt u niet eens na wanneer u ’s ochtends opstaat voor u in een rechtbank een zaak gaat pleiten? Rechter tegen advocate

De rechter vond die redenering helemaal fout. “Denkt u niet eens na wanneer u ’s ochtends opstaat voor u in een rechtbank een zaak gaat pleiten?” vroeg Van Laethem zich af. “Uw cliënt reed met zijn Porsche Boxster 97 kilometer per uur en werd geflitst in een bocht waar een bushalte staat. Dat vindt u een opschorting waard? Dan zijn we heel goed bezig…” De man kreeg uiteindelijk een boete van 800 euro waarvan 200 euro met uitstel en een rijverbod van een maand.