Politie zal toezien of horecazaken deze nacht de deuren sluiten Tom Vierendeels

13 maart 2020

18u04 4 Lennik De lokale politie laat weten dat er gecontroleerd zal worden of horecazaken zich aan de verplichte sluiting houden. De lokale politiezone Pajottenland zet zelfs extra ploegen in. Naar verluidt blijft het voorlopig wel wachten op een ministerieel besluit om te kunnen verbaliseren.

“De politiezone Pajottenland roept alle horecazaken op om zich strikt aan de opgelegde voorwaarden van de federale regering te houden”, klink het. De politiezone Pajottenland omvat de gemeenten Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne, Bever, Pepingen. “Er zullen extra patrouilles voorzien worden om na te gaan of alle zaken zich aan de vooropgestelde maatregelen houden.” Ook de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) laat weten op te zullen treden. “Dat is ons gevraagd en we zullen hierover waken”, zegt woordvoerster Anneleen Adang. “Maar het is uiteraard onmogelijk om langs elke zaak te gaan passeren. We hebben sowieso al extra ploegen op de baan naar aanleiding van de inbrakenplaag, dus die zullen ook uitkijken. Zeker in geval van klachten zullen we optreden als een horecazaak zich niet aan de verplichte sluiting houdt.”