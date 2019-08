Plukteam Pajot & Zenne leert vrijwilligers fruit plukken (en dat is niet zo eenvoudig als het lijkt) Bart Kerckhoven

08 augustus 2019

17u31 0 Lennik Nu we steeds vaker fruitbomen aanplanten in het Pajottenland en de Zennevallei moet dat fruit op de bomen ook geplukt worden. Omdat er heel wat bij komt kijken organiseert het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een plukcursus voor vrijwilligers.

De plukcursus is in eerste instantie bedoeld voor inwoners uit de buurt die zich nadien willen inzetten in het plukteam. Expert Bruno Vandewinckel zal uitleggen hoe iedereen aan de slag kan gaan. Hoe ga je veilig met een ladder om, hoe kan je fruit goed en lang bewaren, en alle handige manieren om fruit uit hoogstamboom te plukken worden besproken. “Wie zich engageert als vrijwilliger in het Plukteam Pajot & Zenne krijgt een mooie plukmand mee in bruikleen”, zegt directeur Alwin Loeckx van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. “Als vrijwilliger van het plukteam ga je nadien gratis hoogstamfruit plukken bij privé eigenaars uit de streek. Je maakt hierbij zelf afspraken met de eigenaar in verband met de verdeling van de oogst. Op die manier gaat er minder fruit verloren en heeft iedereen genot van de boomgaarden.” Het plukteam Pajot & Zenne werkt in Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. De plukcursus gaat door op zondag 1 september van 10 uur tot 12 uur in de boomgaard van de Oude Pastorie in Gaasbeek.