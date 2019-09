Peter Berckmans legt eed af als nieuw gemeenteraadslid Lennik Kwadraat Michiel Elinckx

20 september 2019

14u36 0 Lennik Op de gemeenteraad van donderdag 19 september heeft Peter Berckmans van Lennik Kwadraat de eed afgelegd als gemeenteraadslid en OCMW-raadslid.

Berckmans vervangt tijdelijk raadslid Lien De Slagmeulder, die in de zomer bevallen is van haar tweede kind. Berckmans was nieuw als onafhankelijk kandidaat bij de recentste verkiezingen voor de lijst van het kartel N-VA-Lennik Kwadraat. Hij is vooral actief in het Lennikse verenigingsleven.