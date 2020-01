Pajottenland viert jaarwisseling zonder incidenten, wel drietal oproepen voor illegaal vuurwerk Tom Vierendeels

16u06 0 Lennik De jaarwisseling is bij de zes gemeenten van de politiezone Pajottenland bijzonder rustig verlopen. De grootste fuif van de regio in de Lennikse sporthal verliep zonder grote problemen en in een gemoedelijke sfeer. Het aantal oproepen voor vuurwerk bleef beperkt.

“De fuif in de sporthal van Lennik verliep pico bello”, zegt commissaris Serge Roelens van de politiezone Pajottenland (Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne, Bever, Pepingen). “De organisatoren hebben intussen al voldoende ervaring en doen dat zeer goed.” Opnieuw zakten meer dan duizend jongeren uit de streek af naar de fuif van de KLJ Sint-Martens-Lennik. Ook elders verliep de overgang van oud naar nieuw gemoedelijk. “Het was een kalme nacht met enkele kleinere interventies, maar niets noemenswaardig”, gaat Roelens verder. “Verkeersongevallen dienden we ook niet vast te stellen.”

Heel wat inwoners van onder meer Lennik klaagden wel over het massaal afgestoken vuurwerk terwijl er een verbod van kracht was. “Maar we hebben hooguit een drietal oproepen ontvangen”, weet Roelens. “Het vuurwerk begon overigens vroeg met vanaf 21.30 uur de eerste knallen. We hebben alleszins zelf niets kunnen vaststellen en als de bellers anoniem willen blijven wordt het er ons ook niet makkelijker op gemaakt.” Uit de zes gemeenten van de politiezone kreeg dus niemand een boete voor het illegaal afsteken van vuurwerk.