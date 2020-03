Pajot-Tours annuleert opendeur- en boekingsweekend Amber Gys

19 maart 2020

Busreisorganisatie Pajot-Tours uit Lennik is genoodzaakt hun opendeur- en boekingsweekend te annuleren door de huidige coronacrisis. Daardoor wordt hun boekingsweekend, dat normaal gepland stond, op 27 en 28 maart geannuleerd. “Mensen kunnen nog steeds een reis boeken online via onze website, via ons mailadres: reizen@pajot-tours.be of telefonisch op 02/532 19 29. De nodige documenten worden dan doorgestuurd naar de klanten via de post”, laat busreisorganisatie Pajot-Tours weten. De kortingen van hun boekingsweekend tot 10 euro worden verlengt tot 4 april.