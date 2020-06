Oud-schepen Van Ginderdeuren tekent beroep aan tegen veroordeling tot celstraf met uitstel Wouter Hertogs

04 juni 2020

16u27 0 Lennik Filip Van Ginderdeuren, voormalig Lenniks schepen voor vrije tijd, ontwikkelingsamenwerking, burgerparticipatie en rechtszaken, is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling door de Brusselse correctionele rechtbank. Die rechtbank had hem op 29 april veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan de helft met uitstel, voor feiten van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte die hij pleegde toen hij optrad als voorlopig bewindvoerder. Hij moest zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen van meer dan 140.000 euro.

Van Ginderdeuren werd vanaf 2002 ettelijke malen aangesteld als voorlopig bewindvoerder voor bejaarden, psychiatrische patiënten of andere mensen die niet meer in staat waren hun eigen geldzaken te beheren. Volgens het parket Halle-Vilvoorde zou hij die dossiers onnoemelijk slecht behandeld hebben. De politie vond in zijn kantoor duizenden ongeopende facturen, rappels, brieven en aangetekende zendingen in verband met zijn pupillen. Rekeningen van rusthuizen en huur van appartementen en woningen zouden onbetaald gebleven zijn, doktersbriefjes zouden niet ingediend zijn bij de ziekteverzekering zodat de pupillen niet terugbetaald werden, en zijn eindrapporten aan de vrederechter zouden vol onregelmatigheden gestaan hebben.

In een aantal gevallen zou Van Ginderdeuren ook nagelaten hebben om de vrederechter te melden dat zijn pupil overleden was. Bovendien zou de man zijn pupillen ook laten opdraaien hebben voor de nalatigheidskosten die door zijn optreden veroorzaakt werden. De voormalige schepen gaf toe dat hij in de fout was gegaan maar betwistte dat er misdrijven waren gebeurd. Volgens de verdediging was veel te wijten aan een slechte organisatie. De rechtbank was van oordeel dat er wel degelijk sprake was van misdrijven, al werd Van Ginderdeuren voor een deel van de hem ten laste gelegde feiten wel vrijgesproken.

Wanneer de zaak voor het hof van beroep zal behandeld worden is nog niet bekend.