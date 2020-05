Opvang vanaf 2 juni voorzien op drie verschillende locaties Amber Gys

29 mei 2020

14u04 0 Lennik Na overleg tussen de gemeente en de Lennikse basisscholen werd beslist om de organisatie van de opvang op drie verschillende locaties te organiseren. Deze opvang wordt voorzien door het personeel en vrijwilligers van het Wonderhuis.

Het Lennikse gemeentebestuur zocht al enige tijd samen met de scholen naar oplossing om opvang te organiseren. Veel gezinnen hebben nog steeds nood aan opvang, zowel tijdens de schooluren als voor- en naschools. Vanaf 2 juni gaan er meer kinderen naar school en zal het gemeentebestuur waar nodig de dagopvang van 8.30 tot 15.30 uur organiseren in samenwerking met de scholen.

Voor basisschool De Key en De Kleine Prins zal er opvang georganiseerd worden in parochiezaal Ons Huis. Voor basisschool Sint-Godelieve werd er gekozen voor feestzaal Sint-Martens, de voormalige jongensschool. Voor gemeenteschool ’t Rakkertje werd er gekozen voor Het Wonderhuis en parochiezaal Ons Huis. De leerlingen van de wijkschool van SGI Eizeringen, het buitengewoon onderwijs Sint-Franciscus en Levenslust kunnen terecht in Het Wonderhuis zelf.

Veilige heropstart

Gezinnen die gebruik willen maken van de voor-en naschoolse opvang of de dagopvang kunnen terecht op wonderhuis@ocmw.lennik.be. Het gemeentebestuur bood de Lennikse basisscholen hulpmiddelen voor een veilige heropstart. “Dit aanbod werd in elke school met open armen ontvangen”, zegt burgemeester Irina De Knop (Open Vld). “Leerkrachten kregen mondmaskers en ook ontsmettingsmateriaal werd voorzien.” Het bestuur bestelde bij Think Pink ook mondmaskers voor kinderen en stelde deze ter beschikking van de Lennikse basisscholen. In totaal verdeelde het bestuur 550 mondmaskers. De totale kostprijs van deze ondersteuning bedraagt 5023.66 euro.