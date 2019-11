Opsporingsbericht: wie heeft Ludwina (70) gezien? Tom Vierendeels

06 november 2019

12u15 37 Lennik De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de zeventigjarige Ludwina De Weerdt uit Lennik. Ze verliet op 5 november haar woning in Lennik en is sindsdien spoorloos.

Ludwina vertrok dinsdag rond 11 uur met haar grijze Volvo V50 uit 2008 met nummerplaat 1-DGO-827. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Ze is 1,65 meter lang en mager gebouwd. Ze heeft kort donker haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lichtblauwe jas.

Wie Ludwina of haar wagen nog heeft gezien, of weet waar ze verblijft, kan contact opnemen met de speurders via het nummer 0800/30.300. Je kan ook een formulier invullen via de website van de federale politie.