Opnieuw markt op dinsdag, ook marktbus wordt weer ingezet naar het centrum Amber Gys

15 mei 2020

14u49 0 Lennik Vanaf dinsdag 19 mei mag de wekelijkse markt in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik opnieuw plaatsvinden. Tegelijk zal ook de wekelijkse marktbus vanaf dinsdag opnieuw ingelegd worden.

Om de veiligheid van elke bezoeker te garanderen, is er in overleg met de marktkramers en op basis van de richtlijnen een circulatieplan opgemaakt. Zo zal het volledige marktplein autovrij zijn om zoveel mogelijk plaats tussen de kramen mogelijk te maken. Zoals opgelegd, zal er ook slechts één in- en één uitgang voorzien worden. Bezoekers van de markt volgen verplicht het éénrichtingsverkeer. Voor elke marktkraam is er een klantenzone waarin een maximaal aantal klanten worden toegelaten. “We zijn blij dat de wekelijkse markt opnieuw kan doorgaan, een nieuwe stap in de exitstrategie. Om ervoor te zorgen dat dat veilig kan verlopen, vragen we van iedereen de nodige discipline om de maatregelen consequent op te volgen”, aldus burgemeester Irina De Knop (Open Vld).

Marktkramers dragen verplicht een mondmasker en er kan geen voeding of drank geconsumeerd worden op de markt. Zowel bij de in- en uitgang wordt een stand voorzien waar bezoekers hun handen kunnen ontsmetten. De gemeente raadt bezoekers aan een mondmasker te dragen, het gezicht niet aan te raken en voor en na het marktbezoek grondig de handen te wassen. Vanaf zaterdag 23 mei heropent vervolgens de boerenmarkt in Gaasbeek. Ook daarvoor werkt de gemeente aan een circulatieplan dat waakt over de richtlijnen inzake social distancing en hygiëne.