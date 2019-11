Opnieuw groot scherm op de Markt voor wedstrijden van de Rode Duivels tijdens EK Tom Vierendeels

17 november 2019

15u34 0 Lennik Verschillende horecazaken zullen volgende zomer de handen in elkaar slaan om opnieuw een voetbaldorp op poten te zetten. Dat maakten de organisatoren dit weekend bekend. De matchen op groot scherm lokten bij het vorige EK en WK een massa volk naar de Lennikse Markt.

Café de Posi, Millennium Café en Ferment zullen deze zomer opnieuw een voetbaldorp op poten zetten in samenwerking met de gemeente Lennik. Onze nationale ploeg was al zeker van plaatsing voor het Europees kampioenschap en door de 1-4 winst van zaterdag is ons land ook zeker van groepswinst met alleen op dinsdag nog een thuiswedstrijd tegen Cyprus in het verschiet. “En nog een zekerheid is dat je alle wedstrijden van de Rode Duivels terug op groot scherm zal kunnen volgen op de Markt in Lennik”, klinkt het nu.

Euro 2020 vindt plaats van 12 juni tot en met 12 juli en de wedstrijden worden in twaalf verschillende landen afgewerkt.