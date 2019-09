OKay Lennik heropent vrijdag de deuren na energiezuinige verbouwing Michiel Elinckx

18 september 2019

16u30 1 Lennik Op vrijdag 20 september opent OKay Lennik opnieuw de deuren na grondige verbouwingswerken. De winkel werd vergroot en opgefrist volgens de stijl van de tweede generatie OKay-buurtsupermarkten.

Dat betekent onder meer een nieuwe broodhoek, nieuwe diepvriezers en nieuwe kassa’s. Dankzij de verbouwing heeft OKay Lennik ook een lagere milieu-impact én biedt het extra services voor zijn klanten, zoals het Collect&Go-afhaalpunt en de elektrische laadpaal van DATS 24. “We hebben goed nagedacht hoe we onze winkel zo duurzaam mogelijk konden maken,” legt store manager Gerty Debremaeker uit. “Bij elke stap in het bouwproces kozen we voor de duurzaamste oplossing. De koelinstallatie werkt nu bijvoorbeeld op propaangas. Zo stoot onze koeling zowat 90 procent minder broeikasgassen uit dan een klassieke installatie. elemaal nieuw is ook de unieke gevelafwerking met StoColor Photosan. Die speciale verf vermindert de vorming van fijnstof, stikstofoxiden en ozon.” Op donderdag 19 september zijn alle buurtbewoners welkom om al eens een kijkje te komen nemen tijdens de openingsreceptie van 18 uur tot 20 uur.