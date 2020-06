Oeps... Mercedes rijdt zich vast in vers gegoten beton in Lennik Amber Gys

24 juni 2020

13u52 24 Lennik De politiezone Pajottenland werd woensdagochtend opgeroepen voor een opvallende interventie. Langs de Alfred Algoetstraat kwam een Mercedes vast te zitten in vers gegoten beton. De wagen diende uit de nieuwe betonstrook getakeld worden. Het beton moet helaas opnieuw gegoten worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op 22 juni met herstellingswerken aan betonplaten op de Alfred Algoetstraat in Lennik. Het beton was net vers gegoten toen er een wagen in terechtkwam. “Een gepensioneerde man kwam bij een fout ingeschat manoeuvre terecht in de betonstrook”, meldt commissaris Serge Roelens. “Aan de auto scheelt niet veel, hij moet enkel eens naar de carwash.”

“De oudere man was helemaal van slag”, meldt één van de aanwezige werkmannen. “We hebben met man en macht geprobeerd om te wagen eruit te slepen, zonder succes. We hebben dan maar een takelwagen laten komen die alles snel had opgelost. De auto startte nog, dus vermoed ik dat er niet al te veel schade zal zijn. De betonstrook hebben we meteen opnieuw hersteld.”