Nieuwe bouwaanvraag voor Delhaize: openbaar onderzoek bijna afgerond Amber Gys

10 maart 2020

12u54 1 Lennik Er werd opnieuw een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe Proxy Delhaize langs de Brusselsestraat in Lennik.

De huidige zaakvoerders van de Delhaize in de Doelestraat hebben al jaren plannen om een grote Delhaize te bouwen in de Brusselstraat. De eerste bouwaanvraag in 2018 - die werd goedgekeurd door het gemeentebestuur - lokte heel wat reacties uit bij buurtbewoners. “Het project is veel te groot, dat zal een groot probleem worden voor de verkeersoverlast”, klinkt het. De bezwaren en opmerkingen werden sindsdien opgevolgd. Nu er een nieuwe bouwaanvraag is, kan het volgende openbaar onderzoek starten.

De verkoopoppervlakte van de nieuwe Proxy Delhaize is in de nieuwe bouwplannen kleiner. In de vorige plannen was dit 937 vierkante meter, terwijl er nu wordt gerekend op 875. Ook de appartementen die voorzien zullen worden, werden verminderd van zeven naar vijf. Het dak wordt een volledig groen dak met zonnepanelen. De mogelijks nieuwe Delhaize werkt mee aan een PIEK-project, waarbij rekening wordt gehouden met geluidsarme leveringen van vrachtwagens om overlast tot een minimum te beperken.

Toegankelijkheid

In de eerste bouwplannen werd een parking voorzien van 40 à 50 wagens. De plannen werden aangepast aan de opmerkingen voor verkeersoverlast. Voor de klanten zouden er in totaal 31 parkeerplaatsen ter beschikking worden gesteld. Zeven wagens zullen boven kunnen parkeren, terwijl de resterende 29 plaatsen zich ondergronds zullen bevinden. Ondergronds zullen ook vijf parkeerplaatsen automatisch gereserveerd worden voor de buurtbewoners. Aan de voorkant van de winkel worden 22 fietsstalplaatsen gemaakt, net als een overdekte fietsenstalling met laadpalen. Hiermee wordt rekening gehouden met de vraag van de buurtbewoners om traag verkeer ook een plaats in het plaatje te geven.

Het openbaar onderzoek voor de site loopt tot donderdag 12 maart. Mensen kunnen tot dan bezwaren of opmerkingen indienen bij het gemeentebestuur. De plannen worden ter beschikking gesteld op het gemeentehuis.