Niet minder dan 120 foto's van 19 verschillende fotoclubs in De Cam

Marc Colpaert

04 juni 2019

Het Fotografencollectief De Pajot, de Lennikse fotoclub, bestaat 10 jaar en om dat te vieren werd een grote fototentoonstelling georganiseerd in de grote zaal van De Cam in Gooik. Deze kleine, maar fervente vriendenkring is sedert jaren een vaste culturele waarde gedurende de Jaarmarkt. En dat zal dit jaar niet anders zijn, maar er is meer. De vereniging bestaat 10 jaar en bij die gelegenheid organiseerde zij in samenwerking met de provinciale koepelorganisatie VBF(Vlaams-Brabantse Fotokringen vzw) een grote fototentoonstelling, waaraan behalve De Pajot, nog 18 fotoclubs uit de provincie aan deelnamen. Niet minder dan 120 foto’s werden tentoongesteld. “Wij zijn blij en trots om dit provinciaal fotosalon naar ons lieflijk Pajottenland te hebben gehaald”, vertelde Roland Van den Bossche, voorzitter van het Fotografencollectief De Pajot.