Nele is een schrikkelkind: “Mag jij al drinken als minderjarige?” Amber Gys

28 februari 2020

16u39 0 Lennik Een verjaardag om de vier jaar vieren, dat is heel speciaal voor de 24-jarige Nele Van Vaerenbergh uit Lennik. Morgen wordt ze 26 jaar of -officieel- 6 jaar. “Ik vier mijn verjaardag altijd twee dagen maar morgen wordt het écht speciaal.”

Nele werkt sinds twee maanden in het UZ Jette op de dienst diabetologie. Ze studeerde verpleegkunde aan de Odisee Hogeschool in Brussel. Ook is ze zelfstandige in bijberoep bij Pajozorg in Lennik. Nele heeft een speciale verjaardag, 29 februari. Daarom kan ze deze maar om de vier jaar vieren. “Op Facebook ben ik vandaag al jarig omdat het programma mijn officiële verjaardag niet herkend, dat is echt triest. Mijn vrienden en familie weten wel beter dan dat (lacht).”

Voor Nele is het een extra speciale dag aangezien ze morgen haar echte verjaardag kan vieren. “Ik ben extra blij en ik vind het heel spannend dat ik voor de zesde keer écht jarig ben. Normaal vier ik mijn verjaardag op 29 februari en 1 maart om het toch ongeveer juist te hebben. Zaterdag heb ik een brunch met de hele familie en ‘s avonds zet ik een stapje in de wereld met vrienden.” Vorig weekend heeft ze net iets te uitbundig gevierd. “Het afgelopen weekend ben ik samen met vrienden naar carnaval Aalst gegaan. Jammer genoeg heb ik daar een letsel opgelopen wat de sfeer even had verpest maar dat is al lang vergeten. Nu is het vooral uitkijken naar dit weekend.”

Minderjarig

Als schrikkelkind heeft Nele het niet altijd even makkelijk gehad. “Ik moet vaak horen of ik dan eigenlijk niet minderjarig ben of dat ik wel al mag drinken maar daar maak ik geen probleem van. Zelf ken ik zeker vijf andere mensen die dezelfde verjaardag hebben als ik.” Wanneer Nele vier jaar werd, verscheen er al een artikel over haar en op haar twaalfde mocht ze mee naar de opnames van Ketnet. “Vorig jaar heb ik mezelf dan maar een appartement cadeau gedaan”, lacht Nele.