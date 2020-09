Negen bestuurders onder invloed, coronaregels werden wel overal nageleefd Tom Vierendeels

28 september 2020

14u19 0 Lennik De lokale politiezone Pajottenland heeft zaterdagnacht op drie verschillende plaatsen op het grondgebied alcoholcontroles gehouden. De actie kaderde in het ‘Weekend zonder alcohol’. Tien agenten werden ingezet, waaronder twee motards. Meer dan 13 procent legde een positieve ademtest af. Ook horecazaken werden gecontroleerd op het naleven van het sluitingsuur.

Een eerste controle werd op de Ninoofsesteenweg in Pepingen gehouden. Hier werden 21 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Drie onder hen bleken positief te zijn. In de Nieuwstraat in Galmaarden legde één chauffeur een positieve ademtest af op een totaal van 26. Tot slot werden in het centrum van Lennik 26 bestuurders gecontroleerd en vijf onder hen bleken positief te blazen. Van de negen chauffeurs onder invloed hadden er drie zo diep in het glas gekeken dat ze hun rijbewijs voor 15 dagen kwijtspeelden.

Tijdens het hele weekend hadden politieploegen ook extra aandacht op het naleven van de coronamaatregelen tijdens evenementen en publieke bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de kermis in Herne. De agenten controleerden zaterdagnacht rond 1 uur ook enkele horecazaken om na te gaan of ze het sluitingsuur naleefden. Nergens werden inbreuken op de coronaregels vastgesteld.