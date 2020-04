Natuurpunter Hendrik Schoukens start buurtnatuur-challenge Amber Gys

05 april 2020

15u42 3 Lennik Hendrik Schoukens is lid van Natuurpunt wil de mensen aansporen om te genieten van de natuur en startte daarom de buurtnatuur-challenge.

Nu het prachtig lenteweer de kop opsteekt, wil Natuurpunter Hendrik Schoukens een nieuwe challenge in het leven roepen: de buurtnatuur-challenge. “Zoek je favoriete stukje buurtnatuur en daag drie vrienden uit hetzelfde te doen. Zo bent u zeker dat je naasten er niet nodeloos op uit trekken. Want je hoeft niet naar de zee of Ardennen te trekken om prachtige natuur te herontdekken”, vertelt Schoukens.

Het idee werd snel opgepikt Natuurpunt en al heel wat mensen deelden hun favoriete stukje natuur op Facebook. Maar hoe doe je precies mee? Maak een filmpje of foto van jouw favoriete stukje buurtnatuur. Post het op Facebook of Instagram met #buurtnatuur en #tijdvoornatuur. Daag 3 mensen uit om hetzelfde te doen. In deze coronaperiode genieten we volop van de natuur, maar trek niet allemaal naar de populaire gebieden. Daar wordt het veel te druk! Geniet vooral van die kleine stukjes natuur in je buurt.