Nachtwinkelbediende steelt uit eigen winkel WHW

14 januari 2020

14u49 3 Lennik Een jongeman uit Lennik riskeert 10 maanden cel met uitstel voor loondiefstal. De man meende dat zijn baas hem nog geld moest en ging daarom met cash geld en sigaretten aan de haal.

De diefstallen kwamen in de Lennikse nachtwinkel aan het licht toen er honderden euro’s cash geld uit de kassa verdwenen bleken te zijn. Ook bleken er sigaretten verdwenen te zijn. Al meteen viel de verdenking op bediende R.M. aangezien die als een van de weinigen de code van de kassa kende. Ook had hij zijn rugzak, gevuld met enkele gestolen flessen drank, achtergelaten. De eigenaar van de winkel belde hem. “Ik lig in het ziekenhuis en kan niet komen werken”, klonk het meteen. Toen hij hem confronteerde met de diefstal haakte hij in en bleek hij niet meer te bereiken.

Tegen de politie bekende hij wel de diefstallen. “Mijn baas moest me al lange tijd 1.000 euro. Dat kwam er maar niet van en daarom heb ik het geld zelf gepakt”, gaf hij toe. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij bij verstek berecht werd.