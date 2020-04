N-VA-Lennik² wil dat gemeente via werkgroep een relanceplan opstelt Amber Gys

21 april 2020

17u03 0 Lennik Fractieleider van N-VA-Lennik², Kristien Van Vaerenbergh, wil dat de gemeente Lennik een relanceplan opstart om de lokale handelaars en verenigingen te steunen wanneer ze opnieuw hun deuren mogen heropenen.

De Lennikse handelaars en verenigingen worden hard getroffen door de lockdown als gevolg van het coronavirus. Sommige handelaars en zelfstandigen zagen hun verkoop hierdoor zelf stilvallen. Activiteiten van verenigingen waarvoor de kosten al werden gemaakt of die nodig waren om hun kas te spijzen, worden afgelast.

N-VA-Lennik²-fractieleider Kristien Van Vaerenbergh vindt daarom dat de gemeente een relanceplan nodig heeft. Zo’n plan kan verenigingen en handelaars helpen met de heropstart van hun zaak na de lockdown. “Hiervoor kan een werkgroep opgesteld worden. Het is nu dat meerderheid en oppositie elkaar moeten vinden in het belang van Lennik. Samen met vertegenwoordigers van de handel en de verenigingen moeten we de kar trekken om zij die van Lennik een bloeiende gemeente maken te ondersteunen”, aldus Kristien Van Vaerenbergh.