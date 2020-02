N-VA-Lennik² pleit voor extra fietsstraten Amber Gys

20 februari 2020

15u11 0 Lennik Gemeenteraadslid Karel Van Belle (N-VA-Lennik²) pleit voor de oprichting van een aantal extra fietsstraten. Zo wil hij een netwerk van veilige fietsroutes door Lennik in alle windrichtingen.

In Lennik werden in het verleden enkele fietsstraten ingericht. In Noordelijke richting is er de Schapenstraat, naar het Oosten de Brusselstraat en een Westelijke route via de Assesteenweg en de Oude Geraardsbergsestraat. In Zuidelijke richting is echter niks voorzien. Voor de leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut zou een veilige fietsverbinding positief zijn maar ook voor de talrijke wielertoeristen die het Pajottenland doorkruisen.

“Dit probleem zou een oplossing krijgen mocht er een fietsstraat ingericht worden in de Postberg, Trontingen(straat) en in de Grote Vijverselenweg. Zo maakt men de verbinding met Gaasbeek en sluit men aan op de ruilverkaveling in Elingen en het nieuw aangelegde fietspad in de Frans Luckxstraat”, besluit gemeenteraadslid Karel Van Belle.