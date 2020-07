Mythisch Pajottenland: de Heeteneusel uit Lennik deed het ‘donderen in Keulen’ en was zo sterk als een beer. Maar wie was hij echt?

Lennik

Heksen, tovenaars en roversbendes: het Pajottenland bruist van de mythes en legendes. Onze redactrice gaat op zoek naar de waarheid achter de folklore. Vandaag: de Heeteneusel uit Lennik. De magiër leefde vele eeuwen geleden in de bossen van het Pajottenland, en joeg de dorpelingen schrik aan. Ook vandaag nog drukt hij zijn stempel op de streek. We ontdekten zelfs dat het spreekwoord “donderen in Keulen” zijn oorsprong kent in de Pajotse legende.

