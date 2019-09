Museumtuin van Gaasbeek wordt gratis opengesteld tijdens 'Dag van de Museumtuin’ Michiel Elinckx

06 september 2019

11u12 0 Lennik Natuur en Bos gooit op zondag 15 september de deuren van de Museumtuin van Gaasbeek gratis open voor het publiek.

De Dag van de Museumtuin laat iedereen gratis kennismaken met het uniek stuk levend erfgoed. Het event vindt plaats op zondag 15 september van 10 uur tot 17 uur. Deelnemers kunnen workshops volgen waarmee ze zelf aan in de tuin mee aan de slag kunnen gaan. Er zijn ook standhouders, gespecialiseerd in confituren, zaden, groenten en fruit, fruitsappen, vlierbessenjenever en honing. Ook de groenspecialisten van Velt en Plantentuin Meise zijn ter plaatse. Nog een blikvanger is het vragenuurtje - tussen 14 uur en 15 uur - met een toptuinier. Voorts gidsen vrijwilligers je doorlopend door de tuin. Kinderen kunnen luisteren naar leuke verhalen in de vertelhoek, glittertattoos laten zetten of zich laten schminken. De Academie Peter Benoit zorgt voor de omkadering met dans, muziek en woord. Meer info vind je op www.museumtuingaasbeek.be.