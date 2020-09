Museumtuin van Gaasbeek kreeg tijdens zomermaanden duizenden bezoekers over de vloer Amber Gys

18 september 2020

15u44 1 Lennik In juli en augustus vonden bezoekers meer dan ooit de weg naar de Museumtuin van Gaasbeek (Lennik). Meer dan 8.000 keer werd de tuin bezocht tijdens deze maanden. Het normale bezoekersaantal werd daarmee verdubbeld.

Door de coronacrisis kwam het seizoen echter traag op gang. De tuin ging enkele weken later open dan normaal en het toerisme stond nog op een laag pitje. In de maanden juli en augustus keerde het tij voor de Museumtuin. Vakantieplannen vielen in het water en veel mensen gingen op staycation. Er werd geprofiteerd van de mooie zomerdagen om de natuur in te trekken. “In juli telden we 4.013 bezoekers in de tuin en in augustus waren dat er 4.154", zegt Hilde Groenweghe van Natuur en Bos. “Dat is meer dan een verdubbeling van het normale aantal. We zijn heel blij dat de coronacrisis mensen deed ontdekken dat er veel moois te zien is in eigen streek.”

Renovatie van kasteel

Het Kasteel van Gaasbeek sloot eind augustus nog de deuren voor een grondige, jarenlange renovatie. Het park én de Museumtuin blijven tijdens die periode wel zoals normaal open. “Ook tijdens de renovatie van het kasteel willen we het park en de Museumtuin maximaal openstellen voor bezoekers”, vult Wim De Maeyer van Natuur en Bos aan. “In de Museumtuin hangt het fruit nu rijkelijk aan onze prachtige collectie fruitbomen. Absoluut de moeite om tijdens deze nazomerdagen nog een kijkje te komen nemen.”

Reservatie van het bezoek is nu wel verplicht via de website van de Museumtuin.