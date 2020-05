Museumtuin opent vanaf 20 mei opnieuw voor individuele bezoekers Amber Gys

19 mei 2020

10u29 0 Lennik Op woensdag 20 mei opent de Museumtuin van Gaasbeek opnieuw haar poorten voor bezoekers. Tickets moeten vooraf besteld worden aangezien er maar een bepaald aantal bezoekers binnen mogen.

Van woensdag tot en met zondag kunnen bezoekers het vakmanschap van groenten- en fruittelers uit de streek ontdekken. De tuin is voorlopig enkel toegankelijk voor individuele bezoekers. Rondleidingen en gidsbeurten zijn zeker tot eind juni niet mogelijk. “De Museumtuin is één van de toeristische pareltjes van het Pajottenland”, aldus Wim De Maeyer, regiobeheerder van Natuur en Bos. “Wij houden rekening met alle veiligheidsmaatregelen en er werd een maximum aantal bezoekers vastgelegd. Wij vragen onze bezoekers om zich strikt aan de richtlijnen te houden. De tuin is groot genoeg om het vooropgestelde aantal bezoekers op een aangename manier te ontvangen.”

Bezoek is mogelijk van woensdag tot en met zondag, telkens van 10 tot 18 uur. Tickets moeten op voorhand aangevraagd worden, dit kan telefonisch via 02 351 01 30 of via mail bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be. Men verwacht dat de mensen de gewenste datum en tijdstip doorgeven. Dan wordt er samen met jou gekeken of er op dat moment nog bezoekers kunnen worden toegelaten. Is het aantal plaatsen al ingenomen, dan worden een aantal alternatieve momenten voorgesteld.

Meer info vind je op www.museumtuingaasbeek.be.