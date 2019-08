Motorrijder valt op Lombeeksesteenweg Tom Vierendeels

05 augustus 2019

18u53 0 Lennik Een motorrijder is zondagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Lombeeksesteenweg.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is niet duidelijk. V.F. uit Lennik, de bestuurder van een Honda, kwam rond 9.30 uur ten val op de weg tussen Lennik en Roosdaal. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Er is geen verdere informatie over de verwondingen. De lokale politiezone Pajottenland kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.