Minuut stilte om verongelukte collega’s te herdenken Tom Vierendeels

12 augustus 2019

15u08 13 Lennik Personeel van de bemande posten van de brandweerzone Vlaams-Brabant West hebben deze namiddag om 14 uur een minuut stilte gehouden. Dat was ook het geval bij het administratief centrum in Vilvoorde. Ze herdenken zo hun twee collega’s die in Beringen om het leven kwamen.

De brandweerwereld is in rouw na het overlijden van de twee brandweermannen die zondagochtend bij een brand in Beringen verrast werden door de gevolgen van een flashover. Het besef dat iedere brandweerman dit kan overkomen maakt het er niet makkelijker op voor de brandweerfamilie. Om te tonen dat ze meeleven met de nabestaanden van de getroffen collega’s werd overal in het land een minuut stilte gehouden. Ook de zone Vlaams-Brabant West deed dit in elke bemande brandweerpost en in het administratief centrum. Ook in Lennik was dat dus het geval aan de recent in gebruik genomen kazerne in Eizeringen. Dat brandweermannen zich blijven inzetten voor de maatschappij werd nog maar eens duidelijk toen twee mannen tijdens de minuut stilte dienden uit te rukken voor een ziekenwageninterventie.