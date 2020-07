Minister-president Jan Jambon huldigt gerenoveerde barokpaviljoen van Gaasbeek in Amber Gys

20 juli 2020

17u13 0 Lennik Vlaams minister-president Jan ­Jambon (N-VA) huldigde afgelopen maandag het gerenoveerde Barokpaviljoen aan het Kasteel van Gaasbeek in. Het paviljoen onderging de afgelopen weken en maanden een grondige renovatie maar behoud hierdoor nog steeds z’n authentiek karakter.

Het barokpaviljoen is een klein bijgebouw van het Kasteel van Gaasbeek dat werd opgericht in het begin van de 17de eeuw. De ovaalronde gebouw werd gemaakt uit baksteenmetselwerk met geblokte omlijstingen van kalkzandsteen. In het paviljoen bevindt zich een koepelvormige zoldering met een stucplafond dat de afgelopen weken volledig onder handen werd genomen. Vlaams minister-president Jan ­Jambon (N-VA) was maandag te gast in Lennik om de renovatie toe te lichten en officieel in te huldigen. “We moesten zorgen dat het stucwerk tijdens de dakwerken beschermd bleef”, zegt Jambon. “Het rot hout werd vervangen door prachtig nieuw schrijnwerk. De vroegere kapelaanswoning zal vanaf nu hermitage genoemd worden.”