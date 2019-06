Met 118 kilometer per uur door Gustaaf Van der Steenstraat (waar 50 per uur is toegelaten) Tom Vierendeels

07 juni 2019

12u47 0 Lennik Twee hardrijders werden deze week voor de Halse politierechtbank veroordeeld na overtredingen van begin vorig jaar. Beide personen reden meer dan het dubbele dan de 50 kilometer per uur die is toegelaten.

De eerste overtreder werd op 21 februari betrapt in de Gustaaf Van der Steenstraat toen hij 118 kilometer per uur reed. “Mijn cliënt is zich bewust van de fout en wil zich ook excuseren”, sprak de advocaat. “Hij was te laat voor een afspraak, maar beseft nu dat je beter vijf minuten later toekomt dan helemaal niet.” De rechter gaf hem een boete van 400 euro, een rijverbod van 30 dagen en de man moet zijn theoretisch examen opnieuw afleggen.

Enkele weken later, op 13 maart, werd een bestuurster in Lennik ook betrapt op het rijden van 100 kilometer per uur. Waar dat gebeurde is niet duidelijk. “Ze reed met de wagen van haar man waardoor het bewustzijn over de snelheid iets lager lag”, pleitte de advocaat. “Ze was op weg naar haar Nederlandse les en was al aan de late kant.” De vrouw kreeg een boete van 200 euro en een rijverbod van 10 dagen.