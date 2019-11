Massa volk bezoekt zeventigste jaarmarkt in Lennik Tom Vierendeels

24 november 2019

16u08 2 Lennik Een pak volk zakte zaterdag af naar het centrum van Lennik voor de zeventigste jaarmarkt. Van ‘s ochtends lokten de marktkramen, drank- en eetstandjes en dierenwedstrijden heel wat bezoekers. ‘s Avonds werd er uit de bol gegaan.

Mede dankzij het mooie weer vond een massa volk opnieuw de weg naar het centrum van Lennik. Er kon gezellig gewandeld worden tussen de vele marktramen en even halt gehouden worden aan de verschillende drank- en eetstandjes van tal van verenigingen. Vanaf 10 uur gingen ook de klassieke dierenwedstrijden op het Masiusplein van start met onder meer honden, runderen, paarden en schapen. In de school H. Ghyselenstraat, waar het jaarmarktcafé plaatsvond, kon je op adem komen maar ook proeven van verschillende streekproducten en er liep een wedstrijd voor tuingroenten. Ook Sinterklaas kwam even op bezoek. ‘s Avonds ging het feest door met The Blue Chevy’s in het jaarmarktcafé, in Ferment en in de voormalige brandweerkazerne.