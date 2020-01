Marktbus verbindt Eizeringen en Lennik-centrum op marktdagen Tom Vierendeels

31 januari 2020

14u23 0 Lennik Senioren uit Eizeringen en woonzorgcentrum De Keymolen kunnen vanaf dinsdag gebruik maken van een speciale marktbus. De bus van De Lijn pendelt een hele voormiddag tussen Eizeringen en de markt en doet in totaal 22 haltes aan. De tarieven zijn die van De Lijn zelf.

Veertig jaar geleden werd in Lennik al eens een proefproject met een marktbus opgestart, maar het initiatief doofde snel uit. “De senioren vroegen nu of het mogelijk was zo’n busdienst in te voeren”, verduidelijkt mobiliteitsschepen Yves De Muylder (CD&V). “We zijn in gesprek gegaan met De Lijn en zijn tot een overeenkomst gekomen. Na de schoolritten komt de bus naar Lennik om op de marktdagen Eizeringen met Lennik te verbinden. Hij doet ook het woonzorgcentrum De Keymolen aan voor de mensen die slechter te been zijn en moeilijk tot op de markt geraken.”

Het eerste vertrek in Eizeringen is om 8.45 uur voorzien en de laatste rit vanaf de Markt vertrekt om 11 uur. Een buslijn die het centrum met de deelgemeente verbindt, bestaat niet. “De Lijn is bovendien de dienstregeling aan het herbekijken en mogelijk worden haltes of lijnen geschrapt of aangepast”, weet De Muylder. “We kozen daarom om voor vervoer op maat te gaan.” De gehanteerde tarieven zijn die van De Lijn. Het project zal na een onbekende termijn geëvolueerd worden.