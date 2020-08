Man sterft na botsing tegen boom in Lennik Tom Vierendeels

07 augustus 2020

09u09 1 Lennik Op de Assesteenweg in Lennik gebeurde donderdagnacht een verkeersongeval met dodelijke afloop. Een bestuurder botste er tegen een boom tussen de kruispunten met de Ninoofsesteenweg en de Kraanstraat. Alle hulp kwam helaas te laat.

Het ongeval gebeurde rond 3.45 uur op de steenweg in Eizeringen. Een man reed er met zijn BMW M3 aan zeer hoge snelheid tegen een boom. De klap moet hevig geweest waardoor de auto in twee brak en verschillende brokstukken kwamen verspreid over een afstand van honderd meter op de steenweg terecht. Het slachtoffer werd uit het wrak geslingerd. Een ziekenwagen en een MUG-team snelde ter plaatse, maar alle hulp kwam helaas te laat.

Een verkeersdeskundige van het parket Halle-Vilvoorde kwam ter plaatse. De steenweg bleef tot na 9 uur volledig versperd. Het parket bevestigt dat het om een wanhoopsdaad gaat. Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be